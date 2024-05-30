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Новости 15:08

Самолет Петербург - Сочи совершил экстренную посадку на Кавказе

фото ЗакС политика Самолет Петербург - Сочи совершил экстренную посадку на Кавказе

Пассажирский самолет, следовавший в четверг из Петербурга Сочи, совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах. Ситуация вызвала интерес со стороны Северо-Западной прокуратуры, которая проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов, сообщает ведомство.

В аэропорту Минеральных Вод разместили всех 126 пассажиров воздушного судна. Их обеспечивает всем необходимым компания-перевозчик.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителей МЧС, после посадки был произведен технический осмотр лайнера Airbus A319. Видимых повреждений специалисты не выявили. Пассажиров доставит до пункта назначения резервный борт.

Фото: ЗАКС.Ру


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