Тихонова призвала Горизбирком ограничиться однодневным голосованием 8 сентября

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова в день назначения губернаторских выборов записала видеообращение, адресованное Горизбиркому. В нем политик выступила против практики трехдневного голосования и призвала чиновников отказаться от такой формы проведения выборов.

"Многодневное голосование, как показал опыт, необходимо для контроля явки бюджетников на избирательные участки и манипуляций с сейфами и бюллетенями. Я призываю членов городской избирательной комиссии выбрать разумное решение — однодневное голосование 8 сентября", - заявила Тихонова на видео.

О назначении выборов на 8 сентября стал известно утром в четверг: так решило Заксобрание. Горизбиркому в ближайшее время предстоит определить продолжительность голосования. Его члены склоняются к трехдневному формату. Помимо Тихоновой и действующего губернатора Александра Беглова, поддержанного президентом, в выборах городского главы хотят поучаствовать мундеп Павел Брагин и предпринимательница Мария Михайлова.

фото: пресс-служба СРЗП