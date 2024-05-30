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Новости 17:48

Тихонова призвала Горизбирком ограничиться однодневным голосованием 8 сентября

фото ЗакС политика Тихонова призвала Горизбирком ограничиться однодневным голосованием 8 сентября

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова в день назначения губернаторских выборов записала видеообращение, адресованное Горизбиркому. В нем политик выступила против практики трехдневного голосования и призвала чиновников отказаться от такой формы проведения выборов.

"Многодневное голосование, как показал опыт, необходимо для контроля явки бюджетников на избирательные участки и манипуляций с сейфами и бюллетенями. Я призываю членов городской избирательной комиссии выбрать разумное решение — однодневное голосование 8 сентября", - заявила Тихонова на видео.

О назначении выборов на 8 сентября стал известно утром в четверг: так решило Заксобрание. Горизбиркому в ближайшее время предстоит определить продолжительность голосования. Его члены склоняются к трехдневному формату. Помимо Тихоновой и действующего губернатора Александра Беглова, поддержанного президентом, в выборах городского главы хотят поучаствовать мундеп Павел Брагин и предпринимательница Мария Михайлова. 

фото: пресс-служба СРЗП


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Брагин Павел Николаевич 
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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