Абдин пойдет на выборы губернатора Петербурга без "бла бла бла"

Объявивший о намерениях побороться за место губернатора Петербурга предприниматель и врач Александр Абдин рассказал ЗАКС.Ру, что на предстоящей избирательной кампании не будет использовать лозунг "Я не бла бла бла", который использовал в 2021 году, когда баллотировался в Заксобрание.

- Он сохранился у меня в телефоне, в галерее. Плюс мне подарили большой баннер "Я не бла бла бла" по окончанию кампании. В городе лозунг быстро распознали, но политтехнологи говорят, что не совсем удачный. Рекомендовали не использовать, - рассказал Абдин.

Абдин собирается выдвинуться на выборы от "Российской партии свободы и справедливости". О своем решении он заявил 30 мая, в день, когда парламент назначил выборы главы города на 8 сентября. Говоря о своей кампании, Абдин сделал упор на благоустройстве города. В частности, предложил сделать крупные городские магистрали пешеходными.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру