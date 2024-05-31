ГИК может назначить довыборы в ЗакС 4 июня

Назначить дату проведения дополнительных выборов в Заксобрание Петербурга по 18-му одномандатному округу могут 4 июня, сообщил ЗАКС.Ру председатель Горизбиркома Максим Мейксин 31 мая. Голосование должно пройти в сентябре, в одно время с выборами губернатора и депутатов местных советов.

- У нас предусмотрен срок до 9 июня. По плану, скорее всего, это состоится 4 числа, на заседании, которое планируется во вторник, на следующей неделе, - сказал Мейксин.

Дополнительные выборы в ЗакС проводятся из-за досрочного прекращения полномочий единоросса Алексея Далматова, который покинул парламент по личным обстоятельствам в июне 2023 года. Далматов избирался от избирательного округа №18, расположенного на территории Кировского и Красносельского районов.

Пока особенного ажиотажа вокруг довыборов в ЗакС в городе не наблюдается. О планах побороться за вакантный мандат на данный момент открыто заявил только медиаменджер Александр Малькевич. Он победил в предварительном голосовании "Единой России".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру