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Новости 18:56

ГИК может назначить довыборы в ЗакС 4 июня

фото ЗакС политика ГИК может назначить довыборы в ЗакС 4 июня

Назначить дату проведения дополнительных выборов в Заксобрание Петербурга по 18-му одномандатному округу могут 4 июня, сообщил ЗАКС.Ру председатель Горизбиркома Максим Мейксин 31 мая. Голосование должно пройти в сентябре, в одно время с выборами губернатора и депутатов местных советов. 

- У нас предусмотрен срок до 9 июня. По плану, скорее всего, это состоится 4 числа, на заседании, которое планируется во вторник, на следующей неделе, - сказал Мейксин. 

Дополнительные выборы в ЗакС проводятся из-за досрочного прекращения полномочий единоросса Алексея Далматова, который покинул парламент по личным обстоятельствам в июне 2023 года. Далматов избирался от избирательного округа №18, расположенного на территории Кировского и Красносельского районов. 

Пока особенного ажиотажа вокруг довыборов в ЗакС в городе не наблюдается. О планах побороться за вакантный мандат на данный момент открыто заявил только медиаменджер Александр Малькевич. Он победил в предварительном голосовании "Единой России". 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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