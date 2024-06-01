В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень погодной угрозы

"Оранжевый" уровень погодной угрозы объявлен в Петербурге из-за аномальной жары до 12:00 воскресенья, 2 июня, сообщили в Смольном. Подобный уровень обозначает опасную погоду.

"По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге до 12:00 часов 2 июня объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномально жаркой погоды", — предупредили в Смольном.

Согласно прогнозу, в городе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7-10 градусов.

Помимо этого, до 21:00 субботы, 1 июня, в городе объявлен "желтый" режим угрозы из-за угрозы пожаров, а с 12:00 до 19:00 — из-за ожидаемых местами ливней с грозами и градом. "Желтый" режим соответствует потенциально опасной погоде.

Фото: ЗАКС.Ру