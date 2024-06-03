Суд в Москве рассмотрит по существу дело в отношении администратора Telegram-канала Moscow Calling

Черемушкинский суд Москвы принял к рассмотрению дело в отношении администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина*, сообщило 3 июня РИА "Новости". Блогера обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Зарегистрировано дело в отношении подсудимого Куршина А. В.*", — сообщили информагентству в суде.

Куршин* был задержан в Москве в конце августа прошлого года. Как сообщалось, он признал вину. Суд определил блогера под домашний арест, в январе этого года Минюст признал его иноагентом.

*Минюст внес Андрея Куршина в список иностранных агентов

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram