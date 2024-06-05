Параллельный импорт продлят на 2025 год

Механизм параллельного импорта планируется продлить в России на следующий, 2025 год, передает ТАСС слова главы департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Романа Чекушова. Заявление прозвучало 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

"Работает система параллельного импорта. Мы договорились, что в 2025 году она также будет продолжена. Единственное — мы начали сокращать бренды", — заявил чиновник.

В мае 2022 года Минпромторг опубликовал список товаров для параллельного импорта, перечень насчитывал 96 позиций. Закон о легализации параллельного импорта был принят Госдумой в конце июня того же года. В мае 2023 года бывший тогда главой Минпромторга Денис Мантуров заявил о намерении сократить перечень ради повышения мотивации российских производителей.

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