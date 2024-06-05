В Петербурге на бывшего начальника колонии-поселения напала собственная собака

Бывший начальник колонии-поселения №8 и его дочь попали в больницу после нападения собственной собаки, об этом 5 июня пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел вечером во вторник, 4 июня, в Красносельском районе Петербурга на территории дома семьи в Горелово. Собака укусила 69-летнего офицера Сергея Кашинцева и его 26-летнюю дочь.

Вторая дочь экс-начальника колонии-поселения вызвала экстренные службы, чтобы помочь родственникам. Пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Как пишет "Фонтанка", у себя в социальных сетях пострадавший офицер писал, что собаки – это самые преданные и любящие существа.

Фото: ЗАКС.Ру