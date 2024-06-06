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Новости 10:30

Подать документы на довыборы в ЗакС будет можно с 14 июня

фото ЗакС политика Подать документы на довыборы в ЗакС будет можно с 14 июня

Решение Горизбиркома о назначении дополнительных выборов официально опубликовано, желающие баллотироваться смогут подать документы спустя немногим более недели, сообщил 6 июня глава ГИК Максим Мейксин в своем Telegram-канале. По его словам, это станет возможно в следующую пятницу, 14 июня.

"Полномочия окружной избирательной комиссии возложены на ТИК № 6. Подать документы на выдвижение кандидаты могут с 14 июня", — написал Мейксин.

В сентябре, помимо выборов губернатора и муниципальных выборов, в Петербурге должны состояться довыборы в Заксобрание по 18-му округу. Горизбирком назначил их проведение на заседании 4 июня.

Проведение довыборов связано с досрочным сложением с себя полномочий депутатом Алексеем Далматовым, которое состоялось в июне 2023 года. В выборах намерен участвовать медиаменеджер Александр Малькевич. "Новые люди" планируют выдвинуть кандидатом депутата МО "Юго-Запад" Павла Любимова.

Фото: ЗАКС.Ру


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