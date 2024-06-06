Петербуржец получил штраф за комментарии в интернете

Дзержинский районный суд привлек к административной ответственности Александра Жернакова из-за комментариев в интернете, сообщили 6 июня в объединенной пресс-службе судов города. Написанное квалифицировали как возбуждение ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Комментарии касались действий российской армии в ходе СВО. Как передает судебная пресс-служба, петербуржец "очень гадко" высказывался о поисках тела пилота в Брянской области и допускал иные высказывания. "Кроме того, Жернаков оскорбил Героя России Рустама Сайфуллина", — отмечается в выпущенном сообщении.

Жернаков на заседание не явился. По словам адвоката, его подзащитный находится за рубежом.

Суд оштрафовал Жернакова на 20 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру