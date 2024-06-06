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Новости 15:25

Глава Псковской области подписал закон о запрете иноагентам баллотироваться

фото ЗакС политика Глава Псковской области подписал закон о запрете иноагентам баллотироваться

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал региональный закон, лишающий граждан из реестра иностранных агентов пассивного избирательного права. Накануне за него проголосовали региональные депутаты.

Поправки в региональное законодательство продиктованы стремлением привести его в соответствие с федеральным. Ранее аналогичным образом захотели поступить в Ленобласти.

Накануне Ведерников призвал не запрашивать информацию о бомбоубежищах те партии, в которых числятся политики в статусе иноагентов.

фото: kremlin.ru


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