Глава Псковской области подписал закон о запрете иноагентам баллотироваться

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал региональный закон, лишающий граждан из реестра иностранных агентов пассивного избирательного права. Накануне за него проголосовали региональные депутаты.

Поправки в региональное законодательство продиктованы стремлением привести его в соответствие с федеральным. Ранее аналогичным образом захотели поступить в Ленобласти.

Накануне Ведерников призвал не запрашивать информацию о бомбоубежищах те партии, в которых числятся политики в статусе иноагентов.

фото: kremlin.ru