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Новости 17:55

Из-за сильных дождей в Петербурге начала скапливаться вода на дорогах

фото ЗакС политика Из-за сильных дождей в Петербурге начала скапливаться вода на дорогах

В Петербурге из-за непогоды начала накапливаться вода на дорогах, об этом 8 июня сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В предприятии также сообщили, что на места скопления воды уже выехали бригады со специализированной техникой для оперативного отвода воды.

Также в "Водоканале" отметили, что системы отвода воды работают исправно, однако из-за большого объема осадков канализация не справляется. Полностью вода должна будет уйти, когда закончатся дожди.

В предприятии напомнили, что поступившие заявки о скоплении воды будут своевременно обрабатываться бригадами Водоканала.

Фото: vodokanal.spb.ru


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