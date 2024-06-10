В Кремле не считают, что журналисты из недружественных стран искажали слова Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают ошибкой то, что на Петербургский международный экономический форум пригласили журналистов из недружественных стран, об этом 10 июня пишет ТАСС.

"Нет, в Кремле нет ни сожалений, ни разочарований", – заявил Песков журналистам.

Также он отметил, что в Кремле не считают, что с журналистами из недружественных стран не нужно было вести диалог, так как они могли исказить слова президента России.

Сам Владимир Путин выразил надежду, что журналисты будут корректны в своих материалах.

Фото: ЗАКС.Ру