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Новости 16:40

В Петербурге задержан коммерсант по делу об обналичивании более 100 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге задержан коммерсант по делу об обналичивании более 100 млн рублей

В Петербурге задержали коммерсанта, которого подозревают в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По сведениям силовиков, больше года 30-летний фигурант помогал переводить и обналичивать денежные средства контрагентам в виде граждан и юридических лиц. Деньги приходили на счета подконтрольных ему юрлиц под видом оплаты услуг.

Мужчина передавал "клиентам" наличные за вычетом 12% от суммы каждой сделки. Незаконный доход, полученный коммерсантом, составил, по предварительным данным, 14 млн рублей.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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