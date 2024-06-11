Бывшему замглавы Василеостровского района Родионову продлили арест

В рамках коррупционного дела бывшему замглавы администрации Василеостровского района Владлену Родионову суд продлил арест до 11 августа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

На заседании фигурант просил о смягчении предварительной меры, указав, что сотрудничает со следствием и свою вину полностью признает. Со своей стороны, представитель СК рассказал, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия: Родионова проверяют на причастность к иным экономическим преступлениям.

Бывший замглавы администрации был задержан два месяца назад при получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Деньги передала гендиректор ООО "Терра" за покровительство при управлении многоквартирными домами. На своей должности Родионов работал с 2018 года, курируя сферы ЖКХ и строительства. После ареста его место занял Артем Гырла.

Отметим, что бывший начальник фигуранта Эдуард Ильин тоже в настоящее время содержится в СИЗО по обвинению во взятке.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру