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Новости 17:23

Прокуратура потребовала отремонтировать школу-памятник в Приморском районе

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала отремонтировать школу-памятник в Приморском районе

В Петербурге прокуратура и чиновники из КГИОП остались недовольны состоянием здания Новодеревенской земской народной школы (Школьная улица, 29).

Совместная инспекция установила, что цоколь регулярно отсыревает из-за плохого состояния водосточных труб и что фасады требуют очистки. Здание в целом, построенное в конце 1900-х годов в стиле модерн, нуждается в ремонтных и реставрационных работах, сообщает надзорный орган.

Директор ГБУ "Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга", в чьем ведении находится объект, получила прокурорское представление с требованием привести дом-памятник в порядок.

фото: Виктор М, Citywalls.ru


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