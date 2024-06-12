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Новости 11:45

Путин обсудил ход СВО с главой Минобороны и начальником Генштаба

фото ЗакС политика Путин обсудил ход СВО с главой Минобороны и начальником Генштаба

Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, об этом 12 июня сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча прошла во вторник, 11 июня. Кроме Белоусова и Герасимова, во встрече приняли участие командующие военными округами.

Уточняется, что президент заслушал доклад о ходе специальной военной операции. Также были обсуждены дальнейшие планы по продолжению военных действий. 

Кроме этого, Путин отдельно поговорил с некоторыми участниками встречи.

Фото: kremlin.ru


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