Застройщик возместил ущерб от уничтожения кустарников на Васильевском острове

В Петербурге компенсировали ущерб в размере 25 тысяч рублей от уничтожения зеленых насаждений в сквере возле дома №5 по Гаванской улице. Через суд этого добилась природоохранная прокуратура, о чем сообщает само надзорное ведомство.

Нарушение было допущено во время реконструкции инженерных коммуникаций, которую проводил застройщик. Порубочного билета у исполнителя работ не имелось. Несмотря на это, зеленая зона лишилась трех каштанов, двух кустов сирени и двух кустарников ирги.

Взысканные деньги уже переведены в городской бюджет.

Фото: ЗАКС.Ру