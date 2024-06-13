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Новости 12:40

Застройщик возместил ущерб от уничтожения кустарников на Васильевском острове

фото ЗакС политика Застройщик возместил ущерб от уничтожения кустарников на Васильевском острове

В Петербурге компенсировали ущерб в размере 25 тысяч рублей от уничтожения зеленых насаждений в сквере возле дома №5 по Гаванской улице. Через суд этого добилась природоохранная прокуратура, о чем сообщает само надзорное ведомство.

Нарушение было допущено во время реконструкции инженерных коммуникаций, которую проводил застройщик. Порубочного билета у исполнителя работ не имелось. Несмотря на это, зеленая зона лишилась трех каштанов, двух кустов сирени и двух кустарников ирги.

Взысканные деньги уже переведены в городской бюджет.

Фото: ЗАКС.Ру


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