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Новости 15:45

Суд Петербурга отправил мужчину в колонию за удар росгвардейцу по голове

фото ЗакС политика Суд Петербурга отправил мужчину в колонию за удар росгвардейцу по голове

Невский районный суд Петербурга вынес приговор Николаю Зибрякову по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ), об этом 13 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в феврале подсудимый в автомобиле Росгвардии в состоянии алкогольного опьянения ударил сотрудника вневедомственной охраны по голове и в грудь, когда тот выполнял свои должностные обязанности.

Мужчина вину признал. Дело судом рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил Николаю Зибрякову лишение свободы сроком на один год. Однако по совокупности с приговором, который вынесли мужчине в 2015 году, он проведет в колонии строгого режима 1,5 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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