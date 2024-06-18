На выборы губернатора Петербурга заявился 21-й кандидат

Документы для участия в выборах высшего должностного лица Петербурга подал 72-летний пенсионер Николай Калинин. Его данные появились в ГАС "Выборы". Он стал 21-м претендентом на пост губернатора Северной столицы.

Данных о Калинине немного. Он родился в Ленинграде в 1951 году. В 1980 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова (сейчас СПбГУ). Сейчас проживает в Петербурге. В конце месяца ему исполнится 73 года. На выборы он пошел в качестве самовыдвиженца.

Выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. Петербуржцы будут голосовать за кандидатов в губернаторы и депутатов местных советов. Еще в Кировском и Красносельском районах пройдут дополнительные выборы в Заксобрание.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру