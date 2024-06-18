На Индустриальном проспекте из-под земли забил фонтан после гидравлических испытаний

В Красногвардейском районе Петербурга прорвало трубу, и вверх забил 12-метровый фонтан, об этом 17 июня сообщили в пресс-службе администрации района.

Прорыв воды произошел во время проведения гидравлических испытаний на Индустриальном проспекте, которые сейчас осуществляют в Петербурге. По итогу трубопровод не прошел проверку на прочность, и из-под земли забил фонтан.

На место происшествия прибыла бригада аварийной службы и уже устранила утечку. По данным "Фонтанки.ру", из-за случившегося пострадали два автомобиля, которые стояли неподалеку. Теперь ими займется страховая служба.

Фото: скриншот видео пресс-службы администрации Красногвардейского района