ККИ освободил 20 незаконно используемых территорий Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга за прошедшую неделю от незаконных торговых объектов освободили 20 городских территорий, об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды комитета были проведены в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Петроградском, Приморском и Центральном районах Петербурга.

На объектах занимались нелегальной продажей овощей, фруктов, непродовольственных товаров и многого другого. Территории были освобождены рядом со станциями метро "Авто"во, "Проспект "Ветеранов, "Ленинский проспект", "Чкаловская", "Черная речка", "Пионерская", а также на проспектах Ветеранов и Героев.

Продовольственные товары ожидает ликвидация, а остальные вещи торговцев находятся на складе временного хранения. Владельцев незаконных точек привлекут к административной ответственности.

Фото: пресс-служба комитета по контрою за имуществом