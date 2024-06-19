Цены на обучение в некоторых вузах Петербурга выросли более чем на 10%

В петербургских вузах повысилась стоимость обучения на 3-23% по сравнению с 2023 годом, об этом 19 июня пишет "Фонтанка.ру".

Лидерами по росту стоимость обучения стали Технологический институт, РАНХиГС, ИТМО и медицинские университеты.

В СПбГУ, который в 2024 году празднует 300-летие, стоимость обучения выросла примерно на 4-5%. Среди тех, у кого цены выросли незначительно оказались РГПУ им. Герцена, ГАСУ, ПГУПС и ЛЭТИ. У них процент повышения примерно такой же как у СПбГУ.

В РАНХиГС учеба подорожала аж на 7-15%, В ИТМО на 14-17%. В медицинских университетах Петербурга цены выросли примерно на 7-11%.

Фото: ЗАКС.Ру