Возбуждено дело о мошенничестве при возведении станции переливания крови в Купчино

В Петербурге возбудили коррупционное дело, связанное с хищениями при строительстве станции переливания крови на улице Олеко Дундича. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Признаки особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) правоохранители выявили в деятельности неназванного городского казенного учреждения, ответственного за строительство.

Организация заключила контракт с одной из фирм. Часть работ, а именно строительство временной бетонной дороги стоимостью 10 млн рублей, выполнена не была. Несмотря на это, прошлым летом работы приняли и полностью оплатили. Общая сумма ущерба, который причинили городской казне, пока не определена. В среду 19 июня в офисах заказчика и подрядчика провели обыски.

Фото: ЗАКС.Ру