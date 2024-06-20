До Сестрорецка хотят запустить тактовое движение электричек

В Петербурге хотят открыть еще два направления для движения тактовых электричек. От Финляндского вокзала их планируют запустить до Сестрорецка и до Токсово (Приозерское направление). Об этом в интервью РБК Петербург рассказал глава комитета по транспорту Валентин Енокаев. В Смольном рассчитывают, что нововведение будет готово до конца календарного года.

"Таким образом, до конца года будут работать шесть направлений в режиме такового движения. Я напомню, это усиление графика до 10-15 минут в часы пик, то есть утром в город, вечером — из города", - пояснил чиновник.

По словам Енокаева, его коллеги также думают наладить тактовое сообщение с Колпино, но этот вопрос еще окончательно не решен.

"Проблема в том, что основной ход движения там междугородний", - отметил глава профильного комитета.

Исправить ситуацию сможет открытие высокоскоростной магистрали между двумя столицами, которая высвободит железнодорожные пути для более интенсивного движения электричек.

На сегодняшний день тактовое движение открыто в сторону Красного Села, Павловска, Ломоносова и Всеволожска.

Фото: ЗАКС.Ру