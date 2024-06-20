В Смольном собрались учить финансовой грамотности пожилых петербуржцев

Пожилые жители Петербурга смогут получать обучение навыкам финансовой грамотности, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Изменения вносятся в городской закон "О социальном обслуживании населения".

Согласно тексту проекта, в городском законе может появиться новая статья, касающаяся предоставления жителям досуговых услуг организациями социального обслуживания. Часть из этих услуг существует и сейчас, однако список содержит некоторые изменения.

Получать услуги смогут женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины в возрасте от 60 лет. Как и ранее, они смогут учиться навыкам компьютерной грамотности. При этом перечень досуговых услуг дополняется пунктом об обучении желающих навыкам финансовой грамотности.

Кроме того, определенные изменения в формулировках наблюдаются в пункте о проведении различных досуговых занятий. В тексте проекта говорится о групповых занятиях, "направленных на развитие познавательных, творческих, спортивных интересов, различных форм социальных коммуникаций". Действующий закон предусматривает "проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом", включая групповые.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру