Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ

Государственная Дума приняла поправки в Налоговый кодекс РФ в первом чтении, которые предполагают прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), об этом 20 июня пишет ТАСС.

Инициатором поправок является правительство страны. Для граждан, у которых годовой доход составляет не более 2,4 млн, налог останется на уровне 13%. От 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн – 18%, а более 50 млн рублей в год – 22%.

Уточняется, что изменения не коснутся выплат участникам спецоперации. Кроме этого, налогооблажение от вкладов, ценных бумаг и так далее также будет составлять 13%, если годовой доход до 2,4 млн рублей. Если выше, то 15% без дальнейшего увеличения.

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