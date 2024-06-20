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Новости 16:17

На границе России и Эстонии на ночь застряли петербуржцы

фото ЗакС политика На границе России и Эстонии на ночь застряли петербуржцы

Петербуржцы не успели пройти эстонскую границу в Нарве до ее закрытия и остались на ночь в гостиницах и на улице, об этом 20 июня пишет "Фонтанка.ру".

Пассажиры автобуса Lux Express из Петербурга в Таллин не успели пройти границу. Вечером, когда петербуржцы подъехали к КПП в Ивангороде, там была очередь и российскую границу удалось пройти только к 23:00. Однако в 22:50 эстонские пограничники уже перекрыли мост Дружбы.

Российская сторона звонила в Эстонию, чтобы людей с моста пропустили, однако там ответили, что пускать никого не будут до 7 утра. 

В Lux Express при этом отметили, что автобус выехал с небольшой задержкой, однако это на расписании не отразилось, автобус был в Ивангороде в 20:20.

Фото: unsplash.com


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