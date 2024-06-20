Суд Петербурга отправил в СИЗО очередную участницу обнаженной фотосессии на кладбище

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения для еще одной участницы обнаженной фотосессии на Бельшеохтинском кладбище Кристины Рожковой, об этом 20 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее меру пресечения избрали художнице Анне Пантелеевой, которая тоже снималась в съемке, и фотографу Сергею Евстюхину. Оба пробудут в СИЗО, как минимум, месяц.

Защита Рожковой и она сама просили избрать меру пресечения, которая не будет связана с заключением в СИЗО, например домашний арест. Однако суд решил иначе и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля 2024 года.

В деле о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч.2 ст.244 УК) фигурирует еще одна девушка, она в статусе задержанной.

Фото: ЗАКС.Ру