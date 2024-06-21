Чиновники призвали петербуржцев не оставлять в водоемах надоевших черепах

Росприроднадзор по Северо-Западу отреагировал на распространившуюся фотографию черепахи, выпущенной в водоем на территории Мурино. В ведомстве предполагают, от надоевшего питомца решили избавиться хозяева. Поступать таким образом с красноухими черепахами, популярными у россиян, не следует, сообщает 21 июня пресс-служба "экологического" органа власти.

Неправильное содержание этих животных представляет опасность и для них самих, и для окружающей среды, отмечается в сообщении. Например, черепахи склонны выживать птиц из гнезд и уничтожать их кладку.

Осуждает Росприроднадзор и нелегальную торговлю черепахами: перед продажей их зачастую содержат в опасных для жизни условиях. На прошлой неделе их реализация была замечена у станции метро "Лиговский проспект". Резюмируя, чиновники попросили петербуржцев ответственно относиться к приобретению и содержанию красноухих черепах.

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