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Новости 10:13

В Петербурге будут судить коллег, обвиняемых в подделке медицинской техники

фото ЗакС политика В Петербурге будут судить коллег, обвиняемых в подделке медицинской техники

В Петербурге направили в суд уголовное дело о производстве и сбыте медицинских изделий (п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК). Как сообщает 24 июня пресс-служба прокуратуры, к преступлению причастны генеральный директор ООО "Сити" и привлеченный ею бухгалтер.

В прошлом году организация получила заказ на поставку парового медицинского стерилизатора. Фигуранты добились того, чтобы человек, не посвященный в суть криминального замысла, изготовил подделку. Фальсифицированный товар имел ложную маркировку. Бухгалтерская документация тоже была подделана. оборудование удалось продать заказчику.

Дело будут слушать в Ленинском районном суде.

Фото: ЗАКС.Ру


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