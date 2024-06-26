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Новости 13:53

Устроившего гонки в акватории канала Грибоедова отправили в спецприемник

фото ЗакС политика Устроившего гонки в акватории канала Грибоедова отправили в спецприемник

В Петербурге рассмотрели протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), составленный на местного жителя Арсения Корпакова. Об этом 26 июня сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Полиция завела административное дело из-за опасных маневров, которые устроил Корпаков, управлявший судном в акватории канала Грибоедова в ночь на минувшее воскресенье. На борту было семеро пассажиров. 

Куйбышевский районный суд постановил поместить правонарушителя, признавшего вину, под арест на трое суток. На заседании было установлено, что во время прогулки по каналу он выбрал недопустимо высокий скоростной режим.

Фото: ЗАКС.Ру


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