Шишкина напомнила Тихоновой об отсутствии проблем с муниципальным фильтром в 2019 году

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Заксобрании Петербурга Марина Шишкина не согласна с мнением своего бывшего однопартийца, главы петербургских справедливороссов Надежды Тихоновой о бесперспективности ее несостоявшейся избирательной кампании на пост губернатора Петербурга. Тихонова отказалась баллотироваться из-за невозможности пройти "муниципальный фильтр", то есть собрать подписи минимум 155 муниципальных депутатов из 84 муниципальных образований. Шишкина полагает, что проблема не в автографах муниципалов.

- Я, наверное, соглашусь с тем, что итог выборов для многих очевиден. Не только для экспертов, политологов, но и для самих участников этих выборов. Если вы спросите, как я к этому отношусь - не очень хорошо. Я считаю, что политическая конкуренция нужна также, как и конкуренция экономическая. В противном случае не будет развития вперед. Вместе с тем, к мнению Надежды Геннадьевны я отношусь достаточно спорно. В 2019 году она принимала участие в выборах и был тот же самый муниципальный фильтр. Несмотря на то, что у нас было всего 39 депутатов, которые не очень контактировали с партией, тем не менее получили этот муниципальный фильтр. Мнения о том, что это несправедливо - его не было, - заявила Шишкина.

В 2019 году Тихонова была конкурентом Александра Беглова, который тогда был врио губернатора, и депутата Заксобрания Михаила Амосова. Тогда Тихоновой и Амосову удалось пройти через мунфильтр и попасть в бюллетень. Амосов и Тихонова тогда получили по 16% голосов.

- Мне не понятна логика. Если в 2019 году, условно говоря, это не вызывало вопросов, почему возникают вопросы сейчас? Значит, это связано с какими-то иными обстоятельствами. Я думаю, здесь есть некоторое лукавство, поскольку и конференция у партии прошла аккурат в последние дни выдвижения, когда было понятно, что здесь фильтр мы не соберем. Я думаю, честность и последовательность политика, если человек считает себя честным и принципиальным политиком, выражается прежде всего в последовательности решений, - добавила Шишкина.

На предстоящие выборы губернатора заявились 21 человек. Пока подписи муниципалов в Горизбирком передали трое кандидатов: действующий губернатор Беглов, депутат ЗакСа Максим Яковлев из ЛДПР и муниципальный депутат МО "Ульянка" Павел Брагин. До окончания приема документов осталось меньше недели.

Напомним, Тихонова объявила об отказе участвовать в гонке за пост высшего должностного лица 12 июня. Тогда в беседе с ЗАКС.Ру она рассказала, что некоторые муниципалы, которые были готовы за нее подписаться, получали рекомендации от неназванных лиц не подписываться за Тихонову.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру