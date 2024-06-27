У Тихоновой возникли вопросы к программному обеспечению для выдвижения кандидатов

Лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова направила главе Горизбиркома Максиму Мейксину обращение, посвященное специальному программному обеспечению (СПО) на сайтах территориальных избирательных комиссий. Речь идет о программе, через которую в 2024 году кандидаты должны выдвигаться для участия в выборах. Обращение опубликовано 27 июня в Telegram-канале политика.

По наблюдениям Тихоновой, пользоваться нововведением неудобно: СПО регулярно дает сбои, способствует ошибкам в данных о кандидатах. Кроме того, для подачи документов нужно, чтобы они были выполнены в специфическом формате (.kdi). При этом автор обращения сделала для себя вывод, что де-факто СПО обязательно к использованию. В письме к Мейксину, подробно описав ситуацию, глава реготделения СРЗП задала несколько вопросов.

"Какова позиция Санкт-Петербургской избирательной комиссии и подчиненных ей ТИК в связи с несовпадением содержания заявления о согласии баллотироваться в СПО, и отвержденной ТИК формы заявления о согласии баллотироваться в машиночитаемом виде? Влечет ли это для кандидата негативные последствия - отказ в регистрации, необходимость внесения исправлений и уточнений?", - гласят два из них.

Отметим, что полмесяца назад Тихонова отказалась от участия в губернаторских выборах, сославшись на невозможность пройти муниципальный фильтр.

Фото: ЗАКС.Ру