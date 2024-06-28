Оставшиеся в центре Петербурга электросамокаты обмотали лентой перед "Алыми парусами"

В центре Петербурга обмотали лентой оставшиеся на улицах электросамокаты, чтобы на них не катались посетители праздника "Алые паруса", об этом 28 июня пишет "Фонтанка.ру".

На данный момент, в некоторых районах города, в основном центральных, действует запрет на передвижение на электросамокатах. Этим летом городские власти начали вводить такой временный запрет во время проведения больших мероприятий.

На данный момент, катание на электросамокатах запрещено в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном, Московском, Петроградском и Пушкинском районах из-за проведения ПМЮФ-2024.

После 16:00 в Пушкинском и Московском районах ограничения снимут, а из-за "Алых парусов" в центральных районах запрет будет дальше действовать.

Фото: ЗАКС.Ру