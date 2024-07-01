ГИК попросил прокурора проверить подписи за кандидата Ковалева

Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила прокурору города Виктору Мельнику обращение с просьбой провести проверку о возможной фальсификации подписей муниципальных депутатов, которые представил в комиссию кандидат в губернаторы Алексей Кoвалев, сообщил председатель ГИК Максим Мейксин в своем Telegram-канале 1 июля.

"Был получен ответ от Нотариальной палаты Санкт-Петербурга о том, что в отношении всех 156 листов с подписями муниципальных депутатов нотариальные действия нотариусом не совершались. Кроме того, в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии поступили устные и письменные сообщения от депутатов Муниципальных Советов о том, что указанные депутаты не оставляли подписи за данного кандидата", - написал Мейксин.

В ходе проверки подписных листов Ковалева выяснилось, что ни один из них не был заверен у нотариуса. Кандидат отнес 156 подписей. Часть муниципалов, имена которых числились в подписных листах, заявили, что не подписывались за Ковалева. В частности, он предоставил автографы якобы от экс-мундепов из распущенного МО "Смольнинское", которые не имели права подписываться в поддержку кого-либо. Еще там упоминался депутат МО "Колпино" Виктор Данишевский, который больше года находится в СИЗО. Часть муниципалов, которые якобы поддержали самовыдвиженца, ранее уже подписывались за других кандидатов.

Мейксин сообщил, что, кроме возможной подделки подписей мундепов, он просит проверить возможную фальсификацию подписей нотариуса и заверительных записей. Ранее в прокуратуру обратился глава петербургского отделения партии "Яблоко" Александр Шишлов с похожей просьбой.

Напомним, подписные листы в поддержку Ковалева были опубликованы на сайте комиссии на выходных. Там упоминались 156 человек. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, претендент на место губернатора должен получить поддержку минимум 155 депутатов из 84 муниципальных образований.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру