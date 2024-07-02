Проголосовать за губернатора Петербурга можно будет в соседних регионах

Во время выборов губернатора Петербурга городская избирательная комиссия планирует организовать экстерриториальные избирательные участки в соседних регионах, а также в новых регионах и зоне проведения СВО, рассказал ЗАКС.Ру председатель Горизбиркома Максим Мейксин во время интервью.

По словам главы ГИК, сейчас рассматривается вопрос о создании дополнительных участков в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии. Там насчитывается от 600 тысяч до миллиона потенциальных избирателей.

- Мы обсуждаем голосование на экстерриториальных участках в соседних регионах. В основном Ленинградская область, Псковская область, Карелия, там, где есть массивы садоводств. Там, по разным оценкам, от 600-700 тысяч до миллиона человек проживает постоянно в садоводствах в теплое время года, - сказал Мейксин.

Также председатель Мейксин напомнил, что в Мариуполе сейчас трудятся множество петербуржцев. В частности, строителей, которые помогают восстанавливать город. Для них тоже планируется предусмотреть возможность оставить голос за претендента на пост губернатора Северной столицы. Также прорабатывается вопрос об организации голосования для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Экстерриториальные избирательные участки также были организованы на предыдущих выборах губернатора Петербурга в 2019 году. О том, как выглядели эти участки в Псковской области, подробно рассказывал ЗАКС.Ру.

Выборы высшего должностного лица пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. Также в эти дни состоятся выборы депутатов местных советов и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру