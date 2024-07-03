ФНС подала иск о банкротстве к компании-застройщику ЖК в переулке Крыленко

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО "Базис", об этом 3 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные Арбитражного суда Петербурга.

Компания "Базис" является одной из структур застройщика Seven Suns Development. Сумма исковых требований составляет почти 115 млн рублей. На данный момент, дата заседания пока что не назначена, иск был подан 2 июля.

ООО "Базис" выступало в качестве застройщика жилого комплекса "Светлый мир "О' Юность..."" в переулке Крыленко. Согласно данным, публикованным СПАРК, владельцем компании является ООО "СЗ СПБ Среднерогатская".

Стоит отметить, что у ООО "Севен Санс Девелопмент СПб Юг", которому принадлежат 99% ООО "СЗ СПБ Среднерогатская", один из владельцев Алексей Рыжков. Он является фигурантом по уголовному делу о привлечении средств дольщиков к строительству ЖК "Светлый мир "Сказочный лес"".

Фото: ЗАКС.Ру