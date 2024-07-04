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К зимнему сезону сотрудников ГУЖА научат качественным отчетам об уборке

фото ЗакС политика К зимнему сезону сотрудников ГУЖА научат качественным отчетам об уборке

Вице-губернатор Евгений Разумишкин поручил натренировать сотрудников ГУЖА к зимнему сезону. Их хотят научить составлять более информативные отчеты об уборке дворов в электронной системе "ОГС". Об этом 4 июля сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

В системе "ОГС" ответственные за уборку получают задания в зависимости от погодных условий. От них требуется отчет в формате "было-стало", состоящий из иллюстраций.

Как показала минувшая зима, не все специалисты справляются с задачей должным образом и делают достаточное количество фотографий, из-за чего ГАТИ приходится тратить дополнительные усилия. В оставшиеся до холодов месяцы представителям ГУЖА из всех районов продемонстрируют их типичные ошибки.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Разумишкин Евгений Николаевич




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