КГИОП через суд потребовал восстановить Поцелуев мост после смертельного ДТП

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) обратился в Арбитражный суд с иском к ГБУ "Мостотрест" и ООО "Такси". Чиновники требуют отремонтировать Поцелуев мост, признанный федеральным памятником, после смертельной аварии с автобусом, которая случилась в мае.

Карточка дела без каких-либо подробностей 1 июля появилась на сайте суда.

Издание "Фонтанка" со ссылкой на источник пишет, что в случае неисполнения судебного решения ответчиков требуют ежемесячно штрафовать: компанию-перевозчика на 200 тысяч рублей, а госучреждение на 50 тысяч.

На прошлой неделе "Мостотрест" отчитался о том, что привел мост в порядок после трагического ДТП.

10 мая рейсовый автобус лазурного цвета пробил ограждение и вылетел в Мойку. В результате погибло семеро пассажиров. Водителя отправили в СИЗО.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру