Грубо угрожавший полицейским петербуржец получил условный срок

В Петербурге суд приговорил к двум годам условного срока и к штрафу в 40 тысяч рублей жителя Невского района Вячеслава Купцова, от действий которого пострадали полицейские и сосед по лестничной клетке. Об этом 4 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В деле петербуржца имеется три криминальных эпизода: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК), угроза причинения насилия представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК).

В конце ноября Купцов, находясь в парадной, в пьяном виде вступил в конфликт с соседом и выстрелил в него из пистолета. При попытке задержать его дебошир стал угрожать физической расправой двоим полицейским, а также нецензурно обозвал их. Впоследствии он извинился перед правоохранителями.

Оружие и патроны, изъятые у фигуранта, обратили в доход государства. В пользу соседа, на которого он напал с пистолетом, взыскали компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру