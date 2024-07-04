Суд в Петербурге закрыл точку доставки "Самокат" в Ростове-на-Дону

Невский районный суд Петербурга удовлетворил иск Роспотребнадзора по Ростовской области к ООО "Умный Ритейл" (сервис доставки "Самокат"), об этом 4 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Специалисты Роспотребнадзора проверили точку доставки "Самокат" в Ростове-на-Дону на улице Пацаева и обнаружили нарушения, а именно ухудшение условий жизни людей в здании, где расположена точка.

В ведомстве рассказали, что "Газель", которая выгружает продукты, подъезжает к входу в дом, мешает жильцам. Хотя сами представители компании уверяли, что подъезжают к точке с парковочной зоны.

Суд решил прекратить работу точки "Самоката" и взыскал с ООО "Умный Ритейл" в доход государства государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру