Общественнику Алексею Ковалеву отказали в регистрации на выборах губернатора

Горизбирком отказался регистрировать общественного деятеля и предпринимателя Алексея Кoвалева в качестве кандидата на выборах губернатора Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Решение приняли на заседании 5 июля. Самовыдвиженец Ковалев сдал 156 подписей муниципалов, часть из которых заявили, что не подписывались за кандидата. В ГИК также усомнились в подлинности автографов.

Заместитель председателя ГИК Олег Зацепа заявил, что сотрудники комиссии "изумились", когда увидели пакет документов Ковалева. Комиссия выяснила, что ни одна из подписей не заверялась нотариусом. Так, все подписи оказались недействительными. Среди муниципалов, которые якобы поддержали выдвижение Ковалева, значились имена депутатов, которые уже прекратили свои полномочия либо уже ранее подписались за других кандидатов. Также среди "подписавшихся" был указан депутат из Колпино, который уже больше года находится в СИЗО.

Кроме того, комиссия получила около 77 тысяч "подписей" горожан в поддержку выдвижения Ковалева. Отобранные для проверки подписные листы оказались заверены самим кандидатом. По подсчетам Зацепы, если бы Ковалев тратил по 30 секунд на одну подпись, то ему бы потребовалось 27 суток беспрерывно собирать автографы петербуржцев. Кроме того, почерковеды считают, что несколько автографов за граждан Ковалев поставил сам.

- Если представить, что на общение с каждым избирателем уходило 30 секунд, то для того чтобы собрать такое количество подписей, ему бы потребовалось около 27 суток, в течение которых он не должен был отвлекаться на отдых, сон, прием пищи и другие прочие надобности. С момента изготовления подписных листов до момента представления в избирательную комиссию 27 суток не прошло. То есть он тратил меньше 30 секунд на одного избирателя, что, безусловно, нужно признать рекордом, - сказал Зацепа.

В ГИК предполагают, что действия самовыдвиженца могут содержать признаки уголовно наказуемого деяния. Ранее комиссия обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку возможной фальсификации подписей нотариуса и подписей муниципалов. Похожее обращение в ведомство направил глава петербургского "Яблока" Александр Шишлов, к которому обратились муниципалы от партии, нашедшие себя среди "подписавшихся".

- Любопытный факт. Действительно, из Центральной избирательной комиссии с коллегами пообщались. Они тоже не помнят такого интересного случая, - добавил председатель ГИК Максим Мейксин.

Сам кандидат рассказывал журналистам, что неправильные подписи могли попасть к нему случайно. Кроме того, он подозревает, что случившееся могло быть совершено недоброжелателем, которого некие силы внедрили в его предвыборный штаб.

Также на заседании 5 июля Горизбирком отказал в регистрации Александру Абдину, выдвинутому "Российской партией свободы и справедливости". Он сдал недостаточное количество подписей.

Напомним, в сентябре на выборах губернатора в бюллетене будет четыре имени: действующий губернатор Александр Беглов от "Единой России", депутат Заксобрания Максим Яковлев, выдвинутый от ЛДПР, муниципальный депутат Павел Брагин от партии "Зеленые" и лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович. Голосование пройдет с 6 по 8 сентября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру