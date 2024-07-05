Застройщик решил сохранить башню бывшего завода "Ригель"

Компания "Титан Демонтаж Строй" заявила о намерении сохранить башню завода "Ригель" (Тюдор) при строительстве жилого квартала на территории бывшего предприятия. Такое решение было принято с учетом мнения градозащитного сообщества, сообщили представители застройщика.

"По данным Росреестра башня, как и прочие здания завода, построены после революции, а следовательно, не запрещены к сносу. Однако, не желая разрушать историю Санкт-Петербурга, и прислушиваясь к голосу градозащитного движения, мы приняли решение сохранить башню и постараемся воссоздать ее утраченные элементы", – заявили ЗАКС.Ру в компании 5 июля.

Ранее активисты сообщали о проводящихся работах на территории бывшего завода "Ригель" и выражали особую обеспокоенность по поводу вероятного сноса башни, которая, по их мнению, представляет особую ценность и является доминантой ансамбля зданий. В настоящее время градозащитники оспаривают отказ КГИОП признавать комплекс построек бывшего завода "Ригель" региональным памятником. Истцы полагают, что эти здания могли быть построены до революции, а то время как в Смольном заявляют, что это более поздняя застройка.

фото «Титан Демонтаж Строй»