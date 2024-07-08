На адвоката Ивана Павлова* завели новое уголовное дело

Эмигрировавший петербургский адвокат Иван Павлов* стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом 8 июля сообщил основанный им правозащитный проект "Первый отдел"**.

Юристу вменяют несоблюдение законодательства об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК). Максимальное наказание по этой статье представляет собой лишение свободы сроком на два года. Расследуют дело сотрудники отдела СК по Фрунзенскому району Петербурга.

Ранее на адвоката неоднократно составляли протоколы по ст. 19.34 КоАП: несоблюдение "иноагентского" законодательства оборачивалось для него штрафами.

Павлов* уже находился под уголовным преследованием: первое дело на него завели в связи с разглашением данных предварительного расследования (ст. 310 УК). Тогда юрист пытался защищать в суде журналиста Ивана Сафронова, приговоренного к длительному сроку по статье о госизмене.

*Минюст внес Ивана Павлова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Первый отдел" в единый реестр иноагентов

фото: ГСУ СК по Петербургу