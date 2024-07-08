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Муниципал 21:22

В Петербурге 3,3 тысячи кандидатов подали документы на муниципальные выборы

фото ЗакС политика В Петербурге 3,3 тысячи кандидатов подали документы на муниципальные выборы

По состоянию на вечер 8 июля в Петербурге более 3,3 тысячи кандидатов подали документы для участия в муниципальных выборах, следует из данных ГАС "Выборы". За прошедшие с минувшей пятницы дни лишь в незначительном количестве округов количество выдвиженцев осталось прежним.

По-прежнему самым популярным муниципалитетом остается МО "Смольнинское". Здесь на выборы заявились уже 99 человек. В МО "Владимирский округ" насчитывается 77 кандидатов, в МО № 72 их количество составляет 68 человек.

Так, с 5 по 8 июля количество заявившихся на выборы в МО "Урицк" кандидатов выросло с девяти до 23 человек. В МО "Гагаринское" за тот же период список достиг 59 человек, при том что в пятницу их было только 28. Количество кандидатов в МО "Звездное" за прошедшее время увеличилось с 41 до 66 человек.

Продолжают поступать заявки для участия в выборах от действующих муниципальных депутатов. Так, замглавы МО "Сенной округ" Юлия Денисова баллотируется в муниципалитете самовыдвиженкой, при этом в 2014 и 2019 годах она избиралась от "Единой России". Ее коллеги Нианель Забелинская и Алексей Соловейчик также идут на выборы самовыдвиженцами, хотя на прошлых выборах получили поддержку от ЕР.

Переизбираться в МО "Прометей" попытается депутат Николай Сорокин. Депутаты Александр Данилов и Дмитрий Курочкин рассчитывают побороться за места в совете МО "Морские ворота".

В свою очередь, муниципал Геннадий Тараненко подал документы в МО "Московская застава" и МО "Новоизмайловское".

Часть кандидатов уже имеют неудачный опыт участия в избирательной кампании. Так, актер Илья Мозговой подал документы в два муниципалитета на территории Адмиралтейского района. Он планирует провести кампании в МО "Измайловское" и МО "Семеновский". В 2019 году он уже безуспешно участвовал в выборах в МО "Измайловское" как кандидат ЛДПР. Этот опыт вдохновил его на издание книги о муниципальной кампании "Путь депурая". 

Некоторые кандидаты уже успели получить отказы в регистрации. Водитель из ГБАУ "Смольнинское" Сергей Овсов получил отказ в регистрации на выборы в МО "Литейный округ", после чего снова подал бумаги на выдвижение в тот же муниципалитет. А бывший глава аппарата совета МО "Звездное" Александр Тоичкин сменил округ выдвижения в  "Гагаринское": с 3-го на 1-й.  

Прием документов от выдвиженцев завершится в 109 муниципалитетах 10 июля. В МО "Адмиралтейский округ" выдвижение кандидатов продлится до 14 июля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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МО Адмиралтейский округ
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МО Владимирский округ
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МО Гагаринское
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МО Звездное
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МО Измайловское
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МО Литейный округ
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МО Морские ворота
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МО Московская застава
Пока еще нет голосов...
МО Новоизмайловское
Пока еще нет голосов...
МО Прометей
Пока еще нет голосов...
МО Семеновский
Пока еще нет голосов...
МО Сенной округ
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Пока еще нет голосов...
МО Урицк
Пока еще нет голосов...
МО №72
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Данилов Александр Геннадьевич
Пока еще нет голосов...
Денисова Юлия Юрьевна
Пока еще нет голосов...
Забелинская Нианель Алексеевна
Пока еще нет голосов...
Курочкин Дмитрий Владимирович
Пока еще нет голосов...
Соловейчик Алексей Валерьевич
Пока еще нет голосов...
Сорокин Николай Витальевич
Пока еще нет голосов...
Тараненко Геннадий Владимирович
Упоминаемые персоны
Данилов Александр Геннадьевич 
Денисова Юлия Юрьевна 
Забелинская Нианель Алексеевна 
Курочкин Дмитрий Владимирович  
Соловейчик Алексей Валерьевич 
Сорокин Николай Витальевич 
Тараненко Геннадий Владимирович  




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