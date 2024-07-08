В Петербурге 3,3 тысячи кандидатов подали документы на муниципальные выборы

По состоянию на вечер 8 июля в Петербурге более 3,3 тысячи кандидатов подали документы для участия в муниципальных выборах, следует из данных ГАС "Выборы". За прошедшие с минувшей пятницы дни лишь в незначительном количестве округов количество выдвиженцев осталось прежним.

По-прежнему самым популярным муниципалитетом остается МО "Смольнинское". Здесь на выборы заявились уже 99 человек. В МО "Владимирский округ" насчитывается 77 кандидатов, в МО № 72 их количество составляет 68 человек.

Так, с 5 по 8 июля количество заявившихся на выборы в МО "Урицк" кандидатов выросло с девяти до 23 человек. В МО "Гагаринское" за тот же период список достиг 59 человек, при том что в пятницу их было только 28. Количество кандидатов в МО "Звездное" за прошедшее время увеличилось с 41 до 66 человек.

Продолжают поступать заявки для участия в выборах от действующих муниципальных депутатов. Так, замглавы МО "Сенной округ" Юлия Денисова баллотируется в муниципалитете самовыдвиженкой, при этом в 2014 и 2019 годах она избиралась от "Единой России". Ее коллеги Нианель Забелинская и Алексей Соловейчик также идут на выборы самовыдвиженцами, хотя на прошлых выборах получили поддержку от ЕР.

Переизбираться в МО "Прометей" попытается депутат Николай Сорокин. Депутаты Александр Данилов и Дмитрий Курочкин рассчитывают побороться за места в совете МО "Морские ворота".

В свою очередь, муниципал Геннадий Тараненко подал документы в МО "Московская застава" и МО "Новоизмайловское".

Часть кандидатов уже имеют неудачный опыт участия в избирательной кампании. Так, актер Илья Мозговой подал документы в два муниципалитета на территории Адмиралтейского района. Он планирует провести кампании в МО "Измайловское" и МО "Семеновский". В 2019 году он уже безуспешно участвовал в выборах в МО "Измайловское" как кандидат ЛДПР. Этот опыт вдохновил его на издание книги о муниципальной кампании "Путь депурая".

Некоторые кандидаты уже успели получить отказы в регистрации. Водитель из ГБАУ "Смольнинское" Сергей Овсов получил отказ в регистрации на выборы в МО "Литейный округ", после чего снова подал бумаги на выдвижение в тот же муниципалитет. А бывший глава аппарата совета МО "Звездное" Александр Тоичкин сменил округ выдвижения в "Гагаринское": с 3-го на 1-й.

Прием документов от выдвиженцев завершится в 109 муниципалитетах 10 июля. В МО "Адмиралтейский округ" выдвижение кандидатов продлится до 14 июля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру