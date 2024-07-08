В Петербурге ТИКи зарегистрировали  250 кандидатов на муниципальные выборы

Территориальные избирательные комиссии Петербурга в период с 5 по 8 июля зарегистрировали 154 новых кандидатов на муниципальные выборы, подсчитал ЗАКС.Ру. Таким образом, к настоящему моменту официальный статус получили около 250 выдвиженцев.

Более 120 зарегистрированных кандидатов баллотируются от "Единой России". Еще более 20 человек выдвинуты "Справедливой Россией — За правду", а четверо идут на выборы от КПРФ. Кроме них, регистрацию получили по одному кандидату от ЛДПР и Партии социальной защиты.

В ряде случаев ТИКи своими решениями регистрировали исключительно кандидатов от ЕР. Такая ситуация наблюдается, например, в МО "Поселок Лисий Нос", МО "Ржевка", МО "Пулковский меридиан" и ряде других. В то же время в МО "Адмиралтейский округ" и МО "Звездное" к моменту выхода заметки регистрацией обладали только справороссы. В обоих случаях речь шла о двух кандидатах.

Одним из зарегистрированных в "Адмиралтейском округе" справороссов оказался глава местной администрации Николай Крылов. На прошлой неделе он сообщал о конфликте с главой ТИК № 1 Николаем Потеряевым из-за попыток выяснить, какие именно недостатки были замечены в сданных им документах. По утверждению муниципала, в четверг он получил травму ноги, после чего был вынужден обратиться в полицию. Решение о регистрации Крылова ТИК приняла на заседании в воскресенье. В беседе с ЗАКС.Ру муниципал заявил, что выявленные прежде недостатки "самоустранились".

В то же время часть выдвиженцев сошли с дистанции. Так, в минувшую пятницу ТИК № 19 вынесла решение об утрате Александром Тоичкиным статуса кандидата на выборах. Соответствующую просьбу он ранее сам подал в теризбирком.

Тоичкин ранее возглавлял аппарат совета МО "Звездное", его показания фигурировали в уголовном деле о получении взятки, возбужденном в отношении экс-главы муниципалитета Максима Разинкова.

Аналогичным образом подала заявление о снятии своей кандидатуры Анастасия Чуприна, которая ранее намеревалась баллотироваться в МО "Коломна". ТИК № 1 рассмотрела ее заявление в воскресенье, 7 июля. В МО "Город Колпино" сняла свою кандидатуру самовыдвиженка Дарья Сергеева.

В МО № 78 отказ в регистрации получила Людмила Голубева. Причиной этого теризбирком назвал представление кандидатом неполного комплекта документов. Сама Голубева заседает в совете с 2004 года, она последовательно избиралась депутатом четырех созывов.

Отказ в МО "Литейный округ" получил водитель из ГБАУ "Смольнинское" Сергей Овсов. Произошло это после изучения сданных кандидатом подписей. Три из них были признаны недействительными, оставшиеся семь — достоверными.

Кроме того, в МО "Город Ломоносов" отказ в регистрации получил сотрудник военкомата Петербурга Сергей Екимов. Как сообщается, это произошло из-за того, что кандидат представил в ТИК неполный комплект документов, а 18 сданных им подписей были признаны недействительными.

Тем временем глава местной администрации МО "Сосновая Поляна" Максим Бабаев пожаловался ЗАКС.Ру на очереди в ТИК № 46. По его словам, в минувшую пятницу подать документы для регистрации не смогли 12 человек. Заметная часть кандидатов в округе приходится на петербуржцев, родившихся после 2001 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру