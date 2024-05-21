МО "Звездное" обязали "переуволить" бывшего сотрудника за сокрытие доходов

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о замене формулировки увольнения бывшего руководителя аппарата совета МО "Звездное" Алексея Тоичкина. Теперь в распоряжении о его увольнении должна появиться отметка "в связи с несоблюдением ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой". Показания экс-муниципала фигурировали в деле главы МО "Звездное" Максима Разинкова, который якобы вымогал взятку у Тоичкина.

Прокуратура Московского района выяснила, что Тоичкин, будучи муниципальным служащим, скрыл от работодателя дополнительный доход в своей декларации за 2021 год. В 2023 году он уволился из МО. В распоряжении упоминалась формулировка "по инициативе работника". Суд удовлетворил иск прокуратуры 14 мая.

Изменение формулировки в распоряжении о кадровых перестановках может привести к увольнению по утрате доверия. В таком случае для работника могут возникнуть некоторые ограничения при устройстве на госслужбу. Собеседник ЗАКС.Ру, знакомый с кадровой политикой в органах местного самоуправления, рассказал, что сомнения при приеме на работу возникают лишь при обнаружении в трудовой книжке отметки о неисполнении запретов или других, похожих определениях.

Отметим, Тоичкин сейчас числится членом территориальной избирательной комиссии № 48. Едва ли решение районного суда сможет сказаться на его службе в избирательной системе. Меньше чем через месяц ТИК начнут объявлять о проведении муниципальных выборов, а менять членов комиссии в период избирательной кампании нельзя.

Внерабочие отношения руководителя аппарата совета Тоичкина и экс-главы МО "Звездное" Максима Разинкова стали основанием для уголовного дела о получении взятки в отношении последнего. Разинков якобы требовал взятку у Тоичкина в размере 40 тысяч рублей, угрожая увольнением в конце 2019 года. В протоколе допроса Тоичкина, содержимое которого стало известно во время избрания меры пресечения Разинкову, говорилось, что глава МО якобы требовал написать заявление об увольнении с открытой датой. Кроме того, Тоичкин опасался давления со стороны бывшего начальника.

- В указанном заявлении Тоичкина опасения считаю полной чушью. Никогда ни на кого воздействия не оказывал и не планировал. Считаю данную историю сфабрикованной против меня, - говорил Разинков в суде.

Сейчас Разинков находится в следственном изоляторе. На него возбудили дело о взяточничестве и о злоупотреблении должностными полномочиями из-за трудоустройства тещи депутата Госдумы Александра Тетердинко. По информации ЗАКС.Ру, Тоичкин также входит в круг общения парламентария.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру