Мейксин заявил о приеме документов от всех кандидатов на выборы

Территориальные избирательные комиссии Петербурга приняли документы от всех желающих поучаствовать в муниципальных выборах, заявил глава Горизбиркома Максим Мейксин. Его слова прозвучали на заседании комиссии 11 июля.

"Вчера закончился прием документов, очень большая нагрузка была на комиссии в последние дни. По нашей статистике, из 20 дней, которые шел прием документов, за 17 дней документы о выдвижении подало примерно 2 800 человек, за понедельник-вторник — еще 1 450, то есть практически половина от тех, кто подался за 17 дней", — поделился статистикой Мейксин и добавил, что большое количество выдвиженцев оставили визиты в комиссии на последний день.

По оценке председателя Горизбиркома, ТИКи работали "достаточно профессионально". В некоторых из них к 18:00 еще оставались непринятые кандидаты, однако по итогам дня подать документы смогли все желающие, поведал Мейксин.

"К сожалению, не обошлось без провокаций, или не столько провокаций, а, назовем это так, инцидентов, — продолжил глава ГИК. — Материалы переданы в правоохранительные органы по группе молодых людей, которая, с нашей точки зрения, сознательно это делала. Я надеюсь, правоохранительные органы дадут соответствующую оценку произошедшему".

Накануне вечером в администрации Выборгского района сотрудники ЧОП применили силу к главе петербургского отделения "Общества.Будущее" Савве Федосееву. Он пытался пройти в помещение ТИК № 34, где недостаточно быстро, по его мнению, принимали документы от кандидатов, но был остановлен охраной. Полиция задержала его, а также активистов Ивана Пантелеева и Андрея Попова вместе с кандидатом Романом Пеньковым. Позже задержанных отпустили под обязательство о явке. Заседание суда по протоколам о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) назначено на 11 июля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру