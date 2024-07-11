Княгинин: Количество мест в вузах Петербурга ежегодно увеличивается

В Петербурге с каждым годом увеличивается количество бюджетных мест для поступления в высшие учебные заведения, заявил 11 июля вице-губернатор Владимир Княгинин в ходе прямой линии. В сферу ответственности чиновника входят вопросы высшего образования.

Слова Княгинина прозвучали в ответ на озвученную просьбу пользовательницы "ВКонтакте" предпринять меры по увеличению бюджетных мест в вузах. Петербурженка пожаловалась на сложности с поступлением из-за увеличения количества льготников и призвала либо ограничить долю последних, либо же добавить новые бесплатные группы в вузах.

Свой ответ вице-губернатор начал со слов, что автор обращения "не совсем права". По его словам, в вузах города ежегодно растет число бюджетных мест. Не стал исключением и 2024 год.

"У нас сейчас 31 500 мест в контрольных цифрах приема. Это почти на 1 800 мест больше, чем в прошлом году. Ежегодно количество мест приема в вузах Санкт-Петербурга увеличивается. И пока, честно скажем, мы не видим каких-то угроз такому динамическому развитию. До тех пор, пока вузы способны принимать новых абитуриентов, число абитуриентов будет расти", — заявил Княгинин.

Чиновник также отметил увеличение приема в колледжи города. Сейчас там готовятся принять более 27 000 новых учащихся. При этом результаты опросов в школах говорят о том, что все больше учеников нацеливаются на поступление в ССУЗы, продолжил Княгинин. По его словам, 60 % девятиклассников говорят о намерении продолжить образование в колледжах.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)